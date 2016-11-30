Юссуф Поульсен: «Не надо сравнивать «РБ Лейпциг» с «Лестером»

Нападающий «РБ Лейпциг» Юссуф Поульсен прокомментировал сравнение клуба с чемпионом Англии «Лестером».

«Мы об этом сейчас не думаем. Мы просто хотим и дальше играть так же хорошо, как до сих пор. Давайте посмотрим, как далеко это нас заведет.

Мы не ищем сравнений с другими. Мы не «Лестер», а они не мы. Мир меняется, команда стала другой, лига совершенно изменилась. Не нужно сравнивать нас с «Лестером».

Мы знаем, что мы хороши, но не думали, что настолько. Мы так быстро сумели обрести командный дух. Это было неожиданно», – сказал Поульсен.

Напомним, новичок Бундеслиги «РБ Лейпицг» после 12 туров лидирует в турнире, опережая на три балла «Баварию».