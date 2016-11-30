Дзагоев не попал в стартовый состав ЦСКА на матч с «Оренбургом»

ЦСКА огласил стартовый состав на матч 16-го тура российской Премьер-лиги против «Оренбурга». Напомним, встреча пройдет сегодня в Москве, начало – в 19:30. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Головин, Миланов, Вернблум, Тошич, Чалов.

Запасные: Чепчугов, Игнашевич, Дзагоев, Траоре, Ионов, Набабкин, Страндберг, Гордюшенко.

«Оренбург»: Гутор, Полуяхтов, Воробьев, Малых, Нехайчик, Андреев, Ефремов, Померко, Коронов, Афонин, Ойеволе.

Запасные: Руденко, Абакумов, Бамба, Шогенов, Саная, Бреев, Кацалапов, Батов, Делькин.