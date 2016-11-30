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  • «Ростов» попросил «Зенит» перенести матч 17-го тура РФПЛ на весну

«Ростов» попросил «Зенит» перенести матч 17-го тура РФПЛ на весну

30 ноября 2016, 12:23
21

«Ростов» обратился к «Зениту» с просьбой перенести матч 17-го тура российской Премьер-лиги на весеннюю стадию турнира. Встреча должна пройти 3 декабря на стадионе «Олимп-2».

Сообщается, что петербургский клуб готов принять это предложение.

Стоит отметить, что игра в Ростове-на-Дону – последняя для обоих клубов в рамках РФПЛ в этом году. После нее им предстоят заключительные, выездные встречи группового этапа еврокубков: ростовчане в Лиге чемпионов сыграют 6 декабря с ПСВ, а сине-бело-голубые – 8 декабря с АЗ.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит
Комментарии (21)
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Chernyi Lis
1480498004
вот здесь за перенос! есть веские причины..
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alp
1480498458
надо переносить.. пусь мутко 3-го декабря играет
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xakep01
1480498705
Зенит может и не согласится, Ростов обычно перед ЛЧ ставит 2 состав,а у них такой шанс выйти в ЛЕ, а для Зенита Ростов очень сложный соперник.
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Зарема лис
1480499275
Если Ростов будет основным составом играть у себя дома, то будет как в прошлом году 3:0!Так что Зеня не согласится и будет ждать что приедет второй состав:D
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Бестолковый
1480500026
Вполне логичное решение для обеих команд. Ростову надо удачно сыграть в ЛЧ, - это бонусы и неплохие деньги. Зенит если потерпит второе поражение подряд может просто развалиться, им тоже нужна передышка. Плюс уладить внутренние распри.
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vgarakh
1480500627
Для обеих клубов будет лучше если перенесут на весну, что Ростову, что Зениту надо удачно выступить в Европе.
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VVM1964
1480500961
ЭТОТ ТУР ВООБЩЕ НАДО БЫЛО ПЕРЕНОСИТЬ НА ВЕСНУ , А ЛУЧШЕ 2 ТУРА . ЗИМА В ЭТОМ ГОДУ РАННЯЯ .
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vladimir-7
1480508242
Зениту не нужно соглашаться на перенос игры с Ростовом на весну. ИМХО.
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Totti11
1480508896
если Зенит согласиться, то это будет по спортивному и человечески правильно! Миллионеры располагают намного большими возможностями для вариации состава, нежели Ростов!
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спартак спартаков1
1480509970
Пора прекратить эти переносы
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