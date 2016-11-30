«Ростов» попросил «Зенит» перенести матч 17-го тура РФПЛ на весну

«Ростов» обратился к «Зениту» с просьбой перенести матч 17-го тура российской Премьер-лиги на весеннюю стадию турнира. Встреча должна пройти 3 декабря на стадионе «Олимп-2».

Сообщается, что петербургский клуб готов принять это предложение.

Стоит отметить, что игра в Ростове-на-Дону – последняя для обоих клубов в рамках РФПЛ в этом году. После нее им предстоят заключительные, выездные встречи группового этапа еврокубков: ростовчане в Лиге чемпионов сыграют 6 декабря с ПСВ, а сине-бело-голубые – 8 декабря с АЗ.