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  • Акинфеев: «Хочется более адекватного отношения со стороны болельщиков»

Акинфеев: «Хочется более адекватного отношения со стороны болельщиков»

30 ноября 2016, 11:57
12

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев удивлен разницей в культуре боления на российских стадионах и в Европе.

«Каждый хочет быть наверху в футболе, хочет выиграть, не задумываясь о цене победы. Может быть, и нет сейчас никакой честной игры. Но я понял одну вещь: в футболе все решают мгновения и сантиметры, и ошибаются все – судьи, футболисты. Иногда ты пропускаешь из-за чьей-то ошибки или тебе засчитывают гол из-за офсайда. Это обидно. Но орать и кричать? Смысл? Ничего ведь не докажешь.

Но знаете, чего хочется больше всего? Чтобы было более адекватное отношение со стороны болельщиков. Это в России очень большая проблема. Когда приезжаешь в другие города, такое слушаешь с трибун про себя, про семью, про все остальное... И в такие моменты я стою и думаю: почему у нас так? Почему в Европе футбол – это праздник, а у нас – место выплеснуть негативные эмоции? Почему в Германии даже от чужих трибун я чувствую драйв, а в России я жду, когда закончатся эти 90 минут и мы уедем отсюда?

Мне комфортно, когда люди приходят на футбол как на праздник. А не кроют трехэтажным матом всех вокруг. Во-первых, это не футбол. Во-вторых, это не болельщики. Это просто хулиганы ходят со своим негативом. Эти файеры, все остальное... Многие с матча ЦСКА – «Спартак» детей уводили после первых десяти минут. Потому что им не нужны трехэтажный мат, взрывы и дым», – считает Акинфеев.

Напомним, что Игорь является обладателем премии «Джентльмен года-2016».

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ANB RUS
1480496957
Хочется более адекватной игры!!!!
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bafor
1480497674
Верно. Футбол у нас - это выплеск негативных эмоций. Это данность. Остаётся только привыкнуть и не обращать внимания.
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Asbjorn
1480497873
Надо было в Европу ехать играть,раз не нравится как болеют фанаты в России, а пиро, это довольно таки красиво,про мат соглашусь,но в той же Европе и матерят и оскорбляют,а в связи с последними результатами цска,иного выхода у ультры и нет,потому что играют безобразно
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Shaft
1480498928
Так и надо было уезжать, когда на пике формы был. Этого надо хотеть и требовать не только и не столько от болельщиков, сколько ото всех простых людей - граждан России. Расияни их зовут обычно.
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mgordeev
1480499143
Вот Игоряша говорит про европу. Но в европе никто даже близко к его лигочемпионскому рекорду подступиться не может. А если бы и подступился - посмотрел бы я на матюки, которые с трибун неслись.
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el-fuego
1480499154
Согласен с Игорем на 100%
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yorgenbarenz
1480505300
Игорёк,я не болела ЦСКА,но тебя очень уважаю за мастерство и верность России.Не представляю,чтобы с трибуны на тебя орали матом какие-то ушлёпки.Ты не обижайся на таких инвалидов.Жизнь в стране очень тяжёлая,особенно на периферии,народ деградирует и спивается.
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cska-62
1480508363
Игорь! А до "лихих девяностых" было всё иначе! И даже "фанатские сектора" (сам на них не бывал, сидел на более удобных местах!) так по-свински, как сегодня, себя не вели! Почему? Да потому, что главными тренерами команд работали тогда одни СПЕЦИАЛИСТЫ! Более успешные или менее успешные, но специалисты, а не ПРОХОДИМЦЫ, возомнившие себя тренерами! Придёт Гончаренко, если всё это опять же не спектакль, и будет заново делать команду. Из того материала, что имеется. Уж, если "Уфу" заставил играть... И всё нормализуется. И будет ЦСКА играть в Его Величество Футбол, а не заниматься "вымучиванием очков"... С ежегодным и хроническим позором в Европе.
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edw7777
1480516512
Ответ один - потому что это путинская Россия. Дальше будет только хуже.
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за ЦСКА с 1980г
1480525281
Игорь пойми-ты один из немногих,а клубов с их фанатами многовато будет. Каждая команда хочет своего Акинфеева..Вот они и бесятся! Плюнь и разотри..Мы,к тебе,адекватно относимся.
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