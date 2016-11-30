Акинфеев: «Хочется более адекватного отношения со стороны болельщиков»

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев удивлен разницей в культуре боления на российских стадионах и в Европе.

«Каждый хочет быть наверху в футболе, хочет выиграть, не задумываясь о цене победы. Может быть, и нет сейчас никакой честной игры. Но я понял одну вещь: в футболе все решают мгновения и сантиметры, и ошибаются все – судьи, футболисты. Иногда ты пропускаешь из-за чьей-то ошибки или тебе засчитывают гол из-за офсайда. Это обидно. Но орать и кричать? Смысл? Ничего ведь не докажешь.

Но знаете, чего хочется больше всего? Чтобы было более адекватное отношение со стороны болельщиков. Это в России очень большая проблема. Когда приезжаешь в другие города, такое слушаешь с трибун про себя, про семью, про все остальное... И в такие моменты я стою и думаю: почему у нас так? Почему в Европе футбол – это праздник, а у нас – место выплеснуть негативные эмоции? Почему в Германии даже от чужих трибун я чувствую драйв, а в России я жду, когда закончатся эти 90 минут и мы уедем отсюда?

Мне комфортно, когда люди приходят на футбол как на праздник. А не кроют трехэтажным матом всех вокруг. Во-первых, это не футбол. Во-вторых, это не болельщики. Это просто хулиганы ходят со своим негативом. Эти файеры, все остальное... Многие с матча ЦСКА – «Спартак» детей уводили после первых десяти минут. Потому что им не нужны трехэтажный мат, взрывы и дым», – считает Акинфеев.

Напомним, что Игорь является обладателем премии «Джентльмен года-2016».