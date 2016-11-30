Иско и Ковачич входят в трансферные планы «Милана»

«Милан» продолжает искать варианты усиления своего состава. Итальянцы присматриваются сразу к двум полузащитникам «Реала» – Иско и Матео Ковачичу, сообщает Corriere dello Sport.

Оба футболиста входят в планы нынешнего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. На счету Иско 10 матчей в текущем сезоне Примеры, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ковачич за 10 матчей в составе «Реала» результативными действиями не отметился.