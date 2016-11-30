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    Иско и Ковачич входят в трансферные планы «Милана»

    «Милан» продолжает искать варианты усиления своего состава. Итальянцы присматриваются сразу к двум полузащитникам «Реала»Иско и Матео Ковачичу, сообщает Corriere dello Sport.

    Оба футболиста входят в планы нынешнего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. На счету Иско 10 матчей в текущем сезоне Примеры, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ковачич за 10 матчей в составе «Реала» результативными действиями не отметился.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.11.2016 11:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +64

      Dazdraper 30 ноября 2016, 13:09

      "Но Милан не входит в планы Иско и Ковачича" добавляет Marca =)

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 30 ноября 2016, 12:53

      Неужели в Милан начинают возвращаться звезды.

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      Рейтинг: +19

      _FootFan 30 ноября 2016, 11:55

      Планы у них серьезные, но вот захочет ли Реал их отпустить?

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      Рейтинг: +19

      _FootFan > гус 1 декабря 2016, 19:46

      Про Ковачича не знаю... Но Иско вроде норм играл

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