Энрике: «Барселона» должна играть сильнее и стабильнее»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не видит причин для беспокойства от игры своей команды в нынешнем сезоне.

«Ни для кого не секрет, что «Барселона» должна играть сильнее и стабильнее. Но у меня нет причин для беспокойства. Не считая отдельных эпизодов, полагаю, что «Барселона» достаточно сильна. Это позволяет команде бороться за чемпионский титул», – сказал Энрике.

«Барселона» после 13-ти туров в испанской Примере набрала 27 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Реала» составляет шесть очков.