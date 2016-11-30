Губернатор Красноярского края пообещал поддержку «Енисею» в случае выхода в Премьер-лигу

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский пообещал финансовую поддержку «Енисею» в случае выхода в Премьер-лигу.

«Выход в Премьер-лигу? Да, мы такую спортивную задачу перед командой не ставили. Но спорт так устроен, что нельзя не стремиться к победе.

Сейчас начнется, что кто-то не захочет в Премьер-лигу. Но в спорте нужно побеждать! Да, РФПЛ требует других ресурсов и других средств. Но пусть команда побеждает. Если выйдем – найдем деньги, обеспечим достойное выступление. Край сильный», – заявил Толоконский в эфире телеканала «Енисей».

После 24 туров «Енисей занимает четвертое место в ФНЛ, имея на своем счету 37 очков.