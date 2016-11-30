«Интер» и «Ювентус» будут бороться за Дармиана

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан входит в интересы сразу нескольких итальянских клубов. Известно о заинтересованности в его персоне со стороны «Интера» и «Ювентуса», сообщает Calciomercato. В Турине рассматривают 26-летнего итальянца в качестве замены Дани Алвесу и Леонардо Бонуччи.

В текущем сезоне Дармиан провел в составе «Манчестер Юнайтед» лишь четыре матча, в которых отметился одним предупреждением. Он вошел в список футболистов, на которых не рассчитывает Жозе Моуринью.