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  • Морьентес сделал ставку на победу «Реала» над «Барселоной»

Морьентес сделал ставку на победу «Реала» над «Барселоной»

30 ноября 2016, 08:28
1

Экс-форвард мадридского «Реала» Фернандо Морьентес спрогнозировал исход предстоящего матча против «Барселоны» в рамках 14-го тура испанской Примеры, который состоится 3 декабря.

«Мое сердце мне подсказывает, что «Реал» обыграет «Барселону» 2:1. Уверен, что забитые голы будут, так как у обеих команд есть все для этого. Если «Реал» одержит победу, то добьется значительного, хотя и не определяющего преимущества над соперником», – приводит слова Морьентеса EFE.

После 13 туров «Реал» с 33 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры. «Барселона» располагается на второй строчке с 27 очками.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Барселона Морьентес Фернандо
Комментарии (1)
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Fae DDD
1480505273
в этом матче возможно все ...
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