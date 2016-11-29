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    Соколов: «Мог оказаться в ЦСКА вместе с Мамаевым, но «Торпедо» запросило много денег»

    Полузащитник московского «Торпедо» Дмитрий Соколов объяснил, почему не перешел в ЦСКА вместе с Павлом Мамаевым.

    «Все было очень близко. У Паши оставалось полгода контракта в «Торпедо», а у меня еще три года. Мамаев мог уйти бесплатно, поэтому, думаю, и продали его не особо за большие деньги. По мне же «Торпедо» могло называть ту сумму, которая команде была нужна. Видимо, она была слишком высока», – рассказал Соколов.

    Сейчас Дмитрий Соколов играет за «Торпедо» в ПФЛ. В нынешнем сезоне футболист отыграл 12 матчей, в которых забил три гола.

    «Город Москва – фактический хозяин «Торпедо». Почему умирает великий клуб, о котором все забыли

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2016 15:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 ноября 2016, 15:48

      Ты кто такой? Не думаю что там речь шла о миллионах, если бы был нужен, подписали б без вопросов...

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