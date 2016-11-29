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    Среди выживших в авиакатастрофе – три футболиста «Шапекоэнсе»

    Стало известно, что среди выживших после крушения пассажирского самолета в Колумбии есть два игрока «Шапекоэнсе». Как сообщает 360 Radio Colombia, это 27-летний защитник Алан Рушел, а также вратари Маркос Данило и Джексон Фольман.

    Напомним, что сегодня в Колумбии потерпел крушение пассажирский самолет. На борту находилась бразильская команда «Шапекоэнсе», которая отправлялась на первый финальный матч Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьоналя».

    Крушение самолета с бразильской командой. Главное

    Источник: Twitter

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    29.11.2016 11:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 29 ноября 2016, 13:27

      Горе то какое...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 29 ноября 2016, 12:53

      Главное не падать духом, жизнь продолжается. Скорейшего выздоровления выжившим и пусть земля будет пухом погибшим.

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 29 ноября 2016, 12:39

      Беда... Сочувствую. Жаль людей... "Шапекоэнсе", эх ...сколько мы ставили на твои игры, не подозревая, что такое может случиться...Царство небесное....

      2
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      Рейтинг: +24

      ASR77 29 ноября 2016, 12:27

      и Пахтакор сразу , А локо вообще перед глазами стоит ... эххх земля им пусть будет пухом... родственникам сочувствия, а выжившим здоровья!!!

      4
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      Рейтинг: +146

      Misha78 29 ноября 2016, 12:01

      Это огромное горе...

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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 29 ноября 2016, 11:46

      сразу вспомнился хоккейный локо..........печально все это

      4
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      Рейтинг: +185

      Edward52 29 ноября 2016, 11:44

      Огромное горе. Вспоминаю гибель Пахтакора. Просто ужас.

      5
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 29 ноября 2016, 11:01

      Здоровья выжившим, соболезнования всем погибшим. Печально это всё.

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