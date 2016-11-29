Среди выживших в авиакатастрофе – три футболиста «Шапекоэнсе»

Стало известно, что среди выживших после крушения пассажирского самолета в Колумбии есть два игрока «Шапекоэнсе». Как сообщает 360 Radio Colombia, это 27-летний защитник Алан Рушел, а также вратари Маркос Данило и Джексон Фольман.

Напомним, что сегодня в Колумбии потерпел крушение пассажирский самолет. На борту находилась бразильская команда «Шапекоэнсе», которая отправлялась на первый финальный матч Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьоналя».

#FuerzaChapecoense | Este es el primer sobreviviente. Llegó hace 7 minutos al hospital de La Ceja. https://t.co/nB7P88I6xs pic.twitter.com/y6q0VWY47w — 360 Radio Colombia (@360RadioCo) 29 ноября 2016 г.

Крушение самолета с бразильской командой. Главное