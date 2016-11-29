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  • Ринат Билялетдинов считает, что зимний перерыв может помешать «Спартаку» стать чемпионом

Ринат Билялетдинов считает, что зимний перерыв может помешать «Спартаку» стать чемпионом

29 ноября 2016, 06:50
6

Российский специалист Ринат Билялетдинов рассказал о перспективах «Спартака» в нынешнем сезоне РФПЛ. По его мнению, красно-белые могут упустить чемпионство из-за зимнего перерыва.

«Конечно, «Спартак» сейчас идет по чемпионскому графику, о чем свидетельствуют стабильность набора очков и уверенный очковый отрыв от ближайшего преследователя – «Зенита». Команда явно на подъеме и почувствовала вкус побед. Им бы сейчас без перерыва доиграть чемпионат, и тогда они бы точно выиграли золото. А так, играть осталось всего два тура, а потом неясно, как пойдет дело весной. Есть много примеров, когда одна и та же команда совершенно по-разному выглядела осенью и весной. Несомненно, еще два тура «Спартак» будет идти по накатанной, но потом команды уйдут на зимний перерыв, который для красно-белых будет очень некстати», – сказал Билялетдинов.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Билялетдинов Ринат
Комментарии (6)
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IVAN53
1480391923
СОГЛАСЕН!!!
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Диктор
1480395596
Дурное мнение-что должно так сильно измениться в психологии,чтобы весной команда заиграла по другому???????
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maior-60
1480396831
"Специалист" хренов. Рубин чуть в ФНЛ не загнал, а позволяет в Спартак нос свой совать.
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kykyi
1480397226
Придется отменить зиму.
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oyabun
1480398826
Чушь собачья. По последней игре с Тереком было заметно что футболисты очень устали. Перерыв им нужен. Плюс будет время восстановиться травмированным.
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Каратель помойников
1480411749
биля если ты думаешь что спартак в зимний перерыв как ты бухать будешь,то ты явно "специалист"
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