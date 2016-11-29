Ринат Билялетдинов считает, что зимний перерыв может помешать «Спартаку» стать чемпионом

Российский специалист Ринат Билялетдинов рассказал о перспективах «Спартака» в нынешнем сезоне РФПЛ. По его мнению, красно-белые могут упустить чемпионство из-за зимнего перерыва.

«Конечно, «Спартак» сейчас идет по чемпионскому графику, о чем свидетельствуют стабильность набора очков и уверенный очковый отрыв от ближайшего преследователя – «Зенита». Команда явно на подъеме и почувствовала вкус побед. Им бы сейчас без перерыва доиграть чемпионат, и тогда они бы точно выиграли золото. А так, играть осталось всего два тура, а потом неясно, как пойдет дело весной. Есть много примеров, когда одна и та же команда совершенно по-разному выглядела осенью и весной. Несомненно, еще два тура «Спартак» будет идти по накатанной, но потом команды уйдут на зимний перерыв, который для красно-белых будет очень некстати», – сказал Билялетдинов.