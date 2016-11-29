Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мутко предложил составлять часть календаря РФПЛ вручную

29 ноября 2016, 00:26
9

Глава РФС Виталий Мутко считает, что расписание двух-трех туров чемпионата России нужно заранее составлять вручную и проводить игры на территории южных регионов. Также функционер заявил, что матч 15-го тура РФПЛ «Крыльями Советов»«Томь» (3:0) нельзя было играть из-за сложных погодных условий.

«Нельзя играть в Самаре при снегопаде и двух тысячах болельщиков. Может, они свои очки там, извините, «прибрали», но это такой мелкий интерес, а надо думать о футболе. Если мы хотим играть, то надо заранее, а не в последний момент, чтобы не было паники, 2-3 тура вручную составить на ту территорию, где можно проводить матчи. Вчера игра в Краснодаре фантастическая: климат, погода. В Грозном, Махачкале, в Ростове можно играть. Восемь игр в туре, а мы надумываем.

Много нужно работать, чтобы поднимать посещаемость, организовывать футбольные матчи. Этим нужно заниматься и лиге, и клубам. Для этого, конечно, надо еще раз посмотреть по календарю, если мы хотим играть в ноября-декабре, или возвращать надо систему назад на «весна-осень», или надо чтобы люди, которые делают календарь, управляют лигой, думали, в каком городе лучше проводить матчи», – заявил Мутко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Томь Мутко Виталий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dmitri80
1480371968
Давно пора
Ответить
Federalll
1480373033
Ты ли это Мутко )))
Ответить
Petrak86
1480386717
вообще удивлен, почему только сейчас этот вопрос подняли. Играя в декабре надо было сразу позаботитьс об этом, чтоб в восточных городах, где холоднее, играть в первом круге до октября, а во втором - с апреля. Да, будут серии выездов, но зато потом серии домашних игр. Особенно плохо для болельщиков, когда домашние игры переносятся в другой город, т.к. домашнее преимущество теряется, игра получается на нейтральном поле.
Ответить
Пельш 1
1480393812
Потому что как всегда зима в Россию приходит неожиданно. Поэтому только сейчас, в декабре, о ней вспомнили!!! Ура Функционерам из Москвы и РФС
Ответить
Фан666
1480397785
Да на фиг нужен этот календарь вообще и эти условности про домашние и гостевые матчи, пусть весь чемпионат играется на территории Чечни! Рамзан гарантирует честность порядочность и безопасность
Ответить
100KAN
1480402363
"Много нужно работать, чтобы поднимать посещаемость, организовывать футбольные матчи. Этим нужно заниматься и лиге, и клубам..." Забыл добавить "и президенту РФС" Оставили бы систему весна-осень - было бы меньше таких парадоксов(
Ответить
Alek7183
1480430384
До Мутко как до утки...
Ответить
Главные новости
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
2
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
1
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
5
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
17
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Все новости
Все новости
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
3
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
5
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
1
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
14
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
17
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
6
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
3
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
1
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
11
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
4
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
4
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
2
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+