Мутко предложил составлять часть календаря РФПЛ вручную

Глава РФС Виталий Мутко считает, что расписание двух-трех туров чемпионата России нужно заранее составлять вручную и проводить игры на территории южных регионов. Также функционер заявил, что матч 15-го тура РФПЛ «Крыльями Советов» – «Томь» (3:0) нельзя было играть из-за сложных погодных условий.

«Нельзя играть в Самаре при снегопаде и двух тысячах болельщиков. Может, они свои очки там, извините, «прибрали», но это такой мелкий интерес, а надо думать о футболе. Если мы хотим играть, то надо заранее, а не в последний момент, чтобы не было паники, 2-3 тура вручную составить на ту территорию, где можно проводить матчи. Вчера игра в Краснодаре фантастическая: климат, погода. В Грозном, Махачкале, в Ростове можно играть. Восемь игр в туре, а мы надумываем.

Много нужно работать, чтобы поднимать посещаемость, организовывать футбольные матчи. Этим нужно заниматься и лиге, и клубам. Для этого, конечно, надо еще раз посмотреть по календарю, если мы хотим играть в ноября-декабре, или возвращать надо систему назад на «весна-осень», или надо чтобы люди, которые делают календарь, управляют лигой, думали, в каком городе лучше проводить матчи», – заявил Мутко.