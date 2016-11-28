Мини-футбол. «Газпром-ЮГРА» пробился в «Финал четырех» Кубка УЕФА

«Газпром-ЮГРА», одержав три победы (над «Гамбургом», «Аразом» и «Националом») в рамках группового этапа элитного раунда Кубка УЕФА пробился в «Финал четырех».

Другой российский клуб – подмосковное «Динамо» – в решающем матче сыграло вничью со «Спортингом» (3:3) и не сумело преодолеть групповой барьер.

Кубок УЕФА. Элитный раунд

Группа В

Газпром-ЮГРА (Россия) – Гамбург (Германия) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Давыдов, 1; 2:0 – Лима, 3; 3:0 – Лима, 22; 4:0 – Котляров, 31.

Араз (Азербайджан) – Газпром-ЮГРА (Россия) – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Лима, 10; 0:2 – Марсенио, 27; 0:3 – Чишкала, 31; 0:4 – Кайо, 33.

Газпром-ЮГРА (Россия) – Национал (Хорватия) – 5:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Котляров, 23; 1:1 – Елович, 24; 2:1 – Шаяхметов, 28; 3:1 – Кайо, 35; 4:1 – Давыдов, 37; 5:1 – Афанасьев, 38.

Группа D

Динамо (Россия) – Тыргу-Муреш (Румыния) – 11:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Фукин, 4; 2:0 – Ари, 11; 3:0 – Сучилин, 14; 4:0 – Нандо, 22; 5:0 – Сучилин, 24; 6:0 – Сирило, 28; 7:0 – Фернандиньо, 28; 8:0 – Фукин, 30; 9:0 – Фернандиньо, 31; 10:0 – Фернандиньо, 33 (6м); 10:1 – Типау, 33; 11:1 – Бадретдинов, 34.

Дьор (Венгрия) – Динамо (Россия) – 1:5 (0:1)

Голы: 0:1 – Фукин, 15; 0:2 – Фукин, 25; 0:3 – Сучилин, 25; 1:3 – Жайсон, 27; 1:4 – Робиньо, 35; 1:5 – Бадретдинов, 39.

Динамо (Россия) – Спортинг (Португалия) – 3:3 (2:1)

Голы: 0:1 – Матуш, 6; 1:1 – Сирило, 9; 2:1 – Фукин, 10; 2:2 – Диого, 23; 2:3 – Кавинато, 27; 3:3 – Фернандиньо, 35.