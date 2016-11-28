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Орлов назвал лидерство «Спартака» фартом

28 ноября 2016, 21:39
51

Известный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что лидерство «Спартака» во многом связано с обычной удачей и фартом, а содержательнее всех в РФПЛ выглядит «Ростов».

– Вы согласны, что в «Зените» сейчас нервозная обстановка?

– С этим трудно спорить.

– В том числе и из-за лидерства «Спартака»?

– Нет. Не из-за «Спартака». Просто зенитовцы сами плохо играют, нестабильно. Вспомните провал в Кубке, ничья с «Анжи» – 2:2. Это же все накладывается… И тренер неслучайно удивляется, как опытные футболисты могут так ошибаться. Вы же ведете 1:0, а тут Кришито так исполняет… Нужно одним касанием отбить, а он сыграл как фланговый защитник. Хотя в целом «Зенит» в этом матче показал футбол высокого качества. На стадионе присутствовало 32 тысячи. Значит, российский футбол жив. А ведь еще есть «Спартак» со своей интригой.

– Какой еще интригой?

– Имею в виду лидерство красно-белых. Это же и есть интрига. Кто в августе говорил, что «Спартак» в декабре окажется на первом месте? Покажите мне этого человека. Да в голову никому не приходило!

– «Спартак» же по праву лидирует? Содержательнее играет, чем «Зенит»?

– Это фарт. Я уже говорил вам, что содержательнее всех играет «Ростов».

– А «Спартак»?

– В этом году им улыбается фортуна. Помните, как в прошлом сезоне ЦСКА еле-еле обыгрывал соперников по 1:0. «Спартак» же тоже никого не громит. Преимущество ведь всего в один мяч.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Ростов Орлов Геннадий
Комментарии (51)
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vovchegg
1480358900
Орлов лучше бы драки зинидовские только и коммментировал
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Алекс_987
1480359891
Согласен, что фарт на стороне сильных. А целый вечер в новости включать Орлова - удел неумных. Дедушка имеет право всказывать своё мнение. А обзывать его или на кладбище посылать большого ума не надо.
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Zeff
1480361673
Чего Орлова обсираете, идиоты? Он куда лучше ваших московских недорослей.
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Zeff
1480362131
Всего лишь фарт, на фоне фантастического невезения Зенита. А игры нет. На одной самоотдаче ЧР не выиграют.
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Бестолковый
1480362915
О Спартаке, как о лидере, будут говорить только тогда, когда он выиграет чего-нибудь стоящее. Пока у них не только фарт, куда более присущ им и его болельщикам фарс. Наивно думать о чемпионстве в РФПЛ, выиграв первый круг.
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Бриг
1480363520
Спартак объективно лучше всех и по игре и по результату. Везение? Везет тем кто везет. Зенит, увы, пока строится.
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Allanon
1480364276
Орлов глек и старый дрищь
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makovei
1480366219
Дебил!
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filosof sparty
1480367021
Орлов сам же говорил о хорошей игре Спартака))), что он теперь исполняет!? Насчёт счета 1:0 вообще чушь порет! ЦСКА действительно с натягом играл, а Спартак сейчас во всех играх, выигранных 1:0, имел огромное преимущество, разве что с Тереком такого не было!!! Короче Гена, как обычно в лужу пёрнул! Фарт конечно есть, но игры выигранны по делу, а не вопреки!!!
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Диктор
1480396153
И кто вообще берет у него интервью ????????? Кому интересно мнение зомбированного маразматика.
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