Орлов назвал лидерство «Спартака» фартом

Известный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что лидерство «Спартака» во многом связано с обычной удачей и фартом, а содержательнее всех в РФПЛ выглядит «Ростов».

– Вы согласны, что в «Зените» сейчас нервозная обстановка?

– С этим трудно спорить.

– В том числе и из-за лидерства «Спартака»?

– Нет. Не из-за «Спартака». Просто зенитовцы сами плохо играют, нестабильно. Вспомните провал в Кубке, ничья с «Анжи» – 2:2. Это же все накладывается… И тренер неслучайно удивляется, как опытные футболисты могут так ошибаться. Вы же ведете 1:0, а тут Кришито так исполняет… Нужно одним касанием отбить, а он сыграл как фланговый защитник. Хотя в целом «Зенит» в этом матче показал футбол высокого качества. На стадионе присутствовало 32 тысячи. Значит, российский футбол жив. А ведь еще есть «Спартак» со своей интригой.

– Какой еще интригой?

– Имею в виду лидерство красно-белых. Это же и есть интрига. Кто в августе говорил, что «Спартак» в декабре окажется на первом месте? Покажите мне этого человека. Да в голову никому не приходило!

– «Спартак» же по праву лидирует? Содержательнее играет, чем «Зенит»?

– Это фарт. Я уже говорил вам, что содержательнее всех играет «Ростов».

– А «Спартак»?

– В этом году им улыбается фортуна. Помните, как в прошлом сезоне ЦСКА еле-еле обыгрывал соперников по 1:0. «Спартак» же тоже никого не громит. Преимущество ведь всего в один мяч.