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    Витиньо: «Возможно, это мой последний матч в составе «Интернасьонала»

    Нападающий ЦСКА Витиньо, который играет за «Интернасьонал» на правах аренды, не может определиться с вариантами продолжения своей карьеры.

    «Я пока не знаю, что произойдет в будущем. Возможно, это мой последний матч в составе «Интернасьонала». Надеюсь, что когда-нибудь я сюда еще вернусь. Я благодарен клубу, который предоставил мне возможность развиваться», – приводит слова Витиньо издание Globo.

    Напомним, что ранее появилась информация о переговорах о переходе в «Фламенго», но агент 23-летнего футболиста опроверг это. Есть шанс, что в январе Витиньо вернется в ЦСКА.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2016 09:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 29 ноября 2016, 11:33

      Вернуть зимой - авось заиграет, а если не заиграет - попытаться отбить хоть какие-то деньги за его трансфер в межсезонье.

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 29 ноября 2016, 03:20

      штука вся в том, что в том чемпионате где он себя более менее не плохо показал, проще забить, и больше свободы для игрока его амплуа, меньше обязанностей к игре в обороне чем в рпл....хотя игрок талантливый, но он похоже не хочет играть в рпл и работать как муса, что бы потом перейти в хороший клуб...

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      Рейтинг: +86

      greatsergey_nokappa 28 ноября 2016, 19:32

      Не думаю, что в ЦСКА сильно препятствовали бы уходу Витиньо, если бы не катастрофа в атакующей зоне. Возвращение бразильца - вынужденная мера.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 ноября 2016, 15:44

      Тот случай, когда в России он будет как раб батрачить на плантациях Гинера, под "чутким" присмотром гомодрила Слуцкера, а если останется в Бразилии, сможет стать нормальным человеком и футболистом.

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 28 ноября 2016, 11:40

      У него есть хорошая возможность вернуться в ЦСКА и проявить себя. Ведь сейчас в ЦСКА на флангах нет четкого основного игрока. Тошич сдал, Дзагоеву лучше играть в центре.

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 28 ноября 2016, 10:26

      интер в жопе

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      Рейтинг: +40

      Kwentin > himik2-62 28 ноября 2016, 10:32

      увлекаешься бразильским футболом?

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Kwentin 28 ноября 2016, 23:29

      это фантастика,догов 50%

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