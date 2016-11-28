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    Рахимов: «Тереку» нужно реализовывать свои моменты, а не жаловаться на судейство»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов отметил после матча со «Спартаком» нехватку индивидуального мастерства у своих игроков, что привело к отрицательному результату.

    «В футболе так случается. Все реализовать нельзя. А сегодня мы и вовсе ничего не реализовали. В таких матчах и большого количества моментов не бывает. Именно по организации игры и самоотдаче у «Терека» многое получилось. Но все-таки нам не хватает качества и индивидуального мастерства. Иногда именно эти факторы решают исход матчей. Того же самого не хватило, к примеру, в игре с «Томью» в прошлом туре. Но считаю, что саму игру мы показываем неплохую.

    Судья много давал бороться. Были эпизоды, которые, по моему мнению, трактовались арбитром не совсем правильно, но такое бывает практически в каждой игре. Естественно, у меня были некоторые претензии. Но я бы не стал все сводить к аспекту судейства, все-таки «Тереку» нужно было реализовывать свои моменты, и тогда картина была бы другая», – заявил Рахимов.

    Матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Терек» – «Спартак» закончился со счетом 0:1.

    Источник: Известия

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    28.11.2016 07:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 29 ноября 2016, 00:05

      Подлизнулся Спартаку, а замены делать все равно не умеет, нечего было менять Митришева на мертвого Грозава,да еще с обратной заменой на Мбенга,и Мирзов только ослабил игру грозненцев.

      0
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 28 ноября 2016, 21:34

      Вот как надо принимать поражение .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6715

      maior-60 28 ноября 2016, 12:07

      Достойные слова достойного человека.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 28 ноября 2016, 11:53

      Слова настоящего наставника!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      Partyk 28 ноября 2016, 10:34

      Золотые слова

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 28 ноября 2016, 08:20

      Всегда уважал Рахимова!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 ноября 2016, 08:00

      Слова настоящего мужчины.

      3
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