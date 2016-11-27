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  • Валерий Овчинников: «После игры с «Тереком» на факс «Спартака» придет счет на круглую сумму»

Валерий Овчинников: «После игры с «Тереком» на факс «Спартака» придет счет на круглую сумму»

27 ноября 2016, 15:06
16

Российский специалист Валерий Овчинников поделился наблюдениями от матча «Терека» со «Спартаком» (0:1), а также рассказал, благодаря чему красно-белые лидируют в нынешнем розыгрыше РФПЛ.

– После матча с «Тереком» можно утверждать, что «Спартак» по праву лидирует?

– После смены главного тренера в начале сезона знаете, что мне в первую очередь бросилось в глаза?

– Что же?

– Спартаковцы должны стелиться в подкатах, драться за каждый мяч. Вот она главная фишка. А после игры с «Тереком», уверен, на факс московского клуба придет счет на круглую сумму.

– Интригуете.

– Все просто. Они же своими подкатами весь газон на «Ахмат Арене» закатали в рулоны за последние 15 минут. Выгрызают поле с корнем… Добавили просто один элемент – подкаты, и уже на первом месте.

– Значит, дело только в самоотдаче?

– Да. Ларчик просто открывается. Второй тайм-то был за «Тереком». Грозненцы владели преимуществом, но гости отлично отбивались.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Овчинников Валерий
Комментарии (16)
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APchelov
1480248792
Терек тоже бился с полной самоотдачей, но проиграл. Наверное, самоотдачи недостаточно для первого места )
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realitys
1480249529
Спасибо небесам, что в российском футболе остались люди, которые умеют видеть и говорить очевидные вещи. Валера правильно выделил залог успеха конкретно в этом противостоянии - самоотдача и выучка, ну и пусть маленький фарт.
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КЭТиК
1480250356
Неудачно пошутил.
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Ral13
1480250401
Вот это правильно! Я имею ввиду самоотдачу.
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PNZ1985
1480254060
Опять из контекста вырвали епта!
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akku
1480255757
Стыдно на юге России иметь такое поле.
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Borz1
1480262060
команда из Москвы,инспекторы из Москвы,судья из Москвы, что хотели?
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