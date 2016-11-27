Валерий Овчинников: «После игры с «Тереком» на факс «Спартака» придет счет на круглую сумму»

Российский специалист Валерий Овчинников поделился наблюдениями от матча «Терека» со «Спартаком» (0:1), а также рассказал, благодаря чему красно-белые лидируют в нынешнем розыгрыше РФПЛ.

– После матча с «Тереком» можно утверждать, что «Спартак» по праву лидирует?

– После смены главного тренера в начале сезона знаете, что мне в первую очередь бросилось в глаза?

– Что же?

– Спартаковцы должны стелиться в подкатах, драться за каждый мяч. Вот она главная фишка. А после игры с «Тереком», уверен, на факс московского клуба придет счет на круглую сумму.

– Интригуете.

– Все просто. Они же своими подкатами весь газон на «Ахмат Арене» закатали в рулоны за последние 15 минут. Выгрызают поле с корнем… Добавили просто один элемент – подкаты, и уже на первом месте.

– Значит, дело только в самоотдаче?

– Да. Ларчик просто открывается. Второй тайм-то был за «Тереком». Грозненцы владели преимуществом, но гости отлично отбивались.