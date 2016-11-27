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Анчелотти уверен, что «Бавария» будет играть лучше в ближайшее время

27 ноября 2016, 14:51
2

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился наблюдениями от победы в матче 12-го тура чемпионата Германии над «Байером» (2:1). Напомним, что на данный момент мюнхенский клуб занимает второе место в турнирной таблице.

«Эта победа очень важная для нас. Матч был тяжелый, поскольку сейчас мы находимся в сложной фазе, а «Байер» – очень сильная команда. В некоторых эпизодах мы действовали хорошо, в других у нас были проблемы. Иногда победа важнее, чем хорошая игра. Я уверен, что мы быстро улучшим свою игру», – сказал Анчелотти.

Источник: ФК «Бавария»
Германия. Бундеслига Бавария Байер Анчелотти Карло
Комментарии (2)
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ANB RUS
1480251358
При Анчелотти Бавария деградирует.....
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ibragim_ibragimov_99
1480254602
Будем надеется:)
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