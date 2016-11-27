Анчелотти уверен, что «Бавария» будет играть лучше в ближайшее время

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился наблюдениями от победы в матче 12-го тура чемпионата Германии над «Байером» (2:1). Напомним, что на данный момент мюнхенский клуб занимает второе место в турнирной таблице.

«Эта победа очень важная для нас. Матч был тяжелый, поскольку сейчас мы находимся в сложной фазе, а «Байер» – очень сильная команда. В некоторых эпизодах мы действовали хорошо, в других у нас были проблемы. Иногда победа важнее, чем хорошая игра. Я уверен, что мы быстро улучшим свою игру», – сказал Анчелотти.