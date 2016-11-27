В Самаре задействовали спецтехнику для подготовки стадиона к матчу «Крылья Советов» – «Томь»

Сотрудники арены «Металлург» в Самаре продолжают прикладывать максимум усилий для того, чтобы привести в порядок газон и трибуны к началу матча 15-го тура чемпионата России, в котором «Крылья Советов» примут «Томь». Напомним, что игра начнется в 14:00 по московскому времени.

Как сообщили в самарском клубе, очищением трибун занимаются более ста человек. Кроме персонала здесь работает и специальная техника.

Отметим, что работы на «Металлурге» ведутся со вчерашнего дня. Ожидается, что на матч придут около 3000 болельщиков.