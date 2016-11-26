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    Раньери: «Мы боремся за выживание»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился впечатлениями после матча 13-го тура АПЛ против «Мидлсбро» (2:2).

    «Мы боремся за выживание. Мы, возможно, устали, но характер и дух команды, к счастью, хороши. Мы знали, что матч будет тяжелым. Отыграться дважды – это нелегко.

    Было сложно удивить «Мидлсбро», который показал хороший футбол и забил два гола. В результате мы продемонстрировали хорошее выступление. Думаю, ничья – это хорошо для нас.

    Было важно не допустить третьего поражения в АПЛ. Чувствую, нам придется бороться до самого конца сезона», – сказал Раньери.

    Источник: BBC

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    26.11.2016 21:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +82

      Mi6 27 ноября 2016, 09:40

      Хоть правду говорит

      0
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      Рейтинг: +663

      88serega88 > Mi6 27 ноября 2016, 16:07

      он в прошлом сезоне тоже до конца за выживание боролся

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      Рейтинг: +158

      dimon2602 26 ноября 2016, 22:17

      Перегорел запал

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