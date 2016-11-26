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    Пейчинович заявил, что «Локомотив» находится в кризисе

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился мнением о состоянии команды после матча 15-го тура РФПЛ против «Урала» (1:1).

    «У нас кризис, трудный момент. Мы обороняемся хорошо, но сопернику порой хватает пары ударов по воротам и они забивают. Нам нужно создать минимум пять-шесть моментов. Не знаю, что сказать. Дома мы уже потеряли много очков. Сегодня тоже двух недосчитались. В этом сезоне даже маленькие команды отнимают у нас много очков», – сказал Пейчинович.

    Первый круг чемпионата «Локомотив» завершил с 17 очками на девятом месте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.11.2016 21:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 27 ноября 2016, 13:19

      Спасибо кэп!

      0
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      Рейтинг: +33715

      zra78 27 ноября 2016, 00:06

      Только кубок спасёт сезон

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > zra78 27 ноября 2016, 02:33

      Согласен , без кубка вообще беда будет

      2
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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko 26 ноября 2016, 23:18

      Неманья, извини конечно, но вы уже заебали!!!

      1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 26 ноября 2016, 23:08

      Бомбардир, ну о каком 9 месте идёт речь в статье?! До него как минимум 3 очка! Опять ошибки! Берите меня уже на работу

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 26 ноября 2016, 21:44

      Имя этому кризису Сёмин

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > bumer_moscow 27 ноября 2016, 11:46

      имя кризиса - кривоногие футболеры, напросиравшие вчера моментов на пол-чемпионата!

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