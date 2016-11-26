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    Семин считает, что Миранчуку стоит разобраться в себе и подумать об отношении к футболу

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил мнение, что полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук должен изменить свое отношение к футболу. По мнению специалиста, игроку мешает сложившаяся ситуация с продлением контракта. Ранее сообщалось, что 21-летний россиянин может покинуть стан красно-зеленых и перейти в «Спартак».

    – У вас нет ощущения, что Миранчук стал играть хуже?

    – Алексею нужно разобраться в себе и подумать об отношении к футболу. Мне кажется, он запутался в сложившейся ситуации. Мы даем ему все возможности для игры. Мне он нравится как футболист, но прогресса я пока не вижу.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    26.11.2016 20:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +82

      Mi6 27 ноября 2016, 09:44

      Может о Ювентусе мечтает, как Сапогов в своё время

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 27 ноября 2016, 00:00

      Срочно надо вводить законодательные ограничения в процедуру перезаключения футбольных контрактов. Например, указав, что перезаключение, пролонгация или новый контракт с клубом, с которым имеется действующий контракт, возможны не ранее, чем за месяц (два, три...) до его окончания. Иначе футболистов будут "плющить" любыми способами, принуждая сделать выбор, не соответствующий их волеизъявлению. И речь не только о Миранчуке, а вообще о настоящем положении дел.

      -1
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      Рейтинг: +319

      семенчик 26 ноября 2016, 23:23

      Вот так совсеми нашими талантами происходит!!!

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim 26 ноября 2016, 21:42

      Миранчуки нам в спартаке не нужны, так что пускай дальше учиться играть в локо, а не о спартаке мечтать

      2
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      Рейтинг: +415

      radga 26 ноября 2016, 21:12

      Беспокоит отношение к футболу Миранчука. Палыч прав - он еще ни кто и звать его ни как. Боюсь "очередное будущее", которое мы каждый год, каждый день ждем - "новую звезду", а воз и ныне там. Проблема с детского футбола, когда тебе тындычат, что самое главное заключить "хороший контракт"- "и тогда ты успешен". Вот - "основная проблема".

      3
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 26 ноября 2016, 20:56

      мне кажется, что он мыслями уже в Европе

      1
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 26 ноября 2016, 20:51

      Этот игрок себя ничем не проявил,но кто-то его постоянно нахваливал.

      3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 26 ноября 2016, 20:48

      Боюсь предположить , что он уже думает о Спартаке !

      1
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      Рейтинг: +415

      radga > XaXatyn 26 ноября 2016, 21:17

      В Спартаке таких как Миранчук - десяток. Он еще ни кому, ни чего не доказал . Пиареный мальчик - все что можно пока о нем сказать.

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