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    Бушманов: «После разгрома «Факела» игроки «Спартака-2» думали, что смогут не напрягаясь победить «Шинник»

    Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов подвел итоги матча 24-го тура ФНЛ с «Шинником» (1:2). Специалист отметил, что разгромная победа над «Факелом» (4:0) в прошлой игре помешала футболистам его команды должным образом настроиться на игру.

    «Сегодняшний матч закончился закономерно. Выиграла команда, которая больше хотела победить. У нас в составе молодые ребята, они только набираются футбольного и жизненного опыта. Возможно, они неправильно восприняли победу в прошлом туре, посчитали, что можно в половину силы обыграть «Шинник», но так не бывает. Это сложный турнир для молодых ребят, но очень полезный в плане опыта.

    Разберем игру, сделаем правильный вывод. За отрезок, который сейчас закончился, ребята показали зрелищный, красивый и качественных футбол в некоторых матчах. Убежден, весной каждый из игроков будет еще сильнее, потому что опыт приобретается и переваривается за зиму.

    Сейчас у нас на Кипр поедут девять человек из «Спартака-2». После этого группа ребят еще будет играть за «молодежку». Затем мы уходим в отпуск и собираемся только в январе. Кто поедет на сборы и за какую команду, пока сказать не могу – это определится чуть позже», – сказал Бушманов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.11.2016 17:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 27 ноября 2016, 11:53

      Не нужно ориентироваться на Факел! Воронежцы начали "слив" игр, чтобы не попасть в РФПЛ!

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 26 ноября 2016, 18:23

      Как можно играть в пол силы? Поражаюсь ))

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