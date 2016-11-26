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    Жемалетдинов: «Ничья – хороший результат, но «Рубин» ехал в Москву за победой над ЦСКА»

    Нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов поделился впечатлениями от матча 15-го тура РФПЛ, в котором казанский клуб сыграл вничью с ЦСКА (0:0). По словам футболиста, его команда намеревалась победить в данной встрече.

    – Погода была очень холодной. Теплее, чем в Казани, но все равно холодно. Поле не лучшего качества. Игра была равной, имелись моменты и у них, и у нас.

    Саму и Рочина смещались к вам на фланг. Это была установка тренера?

    – Так сложились обстоятельства. Я больше в обороне был, а они открывались туда.

    – У вас был хороший момент, когда пошли в обводку. Тренер призывает брать игру на себя?

    – Тренер всегда говорит: «Если остаешься один, то обыгрывай, потому что на скорости тяжело тебя поймать».

    – Ничья с чемпионом на выезде – хороший результат?

    – Да. Но ехали сюда с целью победить, – передает слова Жемалетдинова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2016 17:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +69

      Holt 26 ноября 2016, 17:57

      оно заметно как вы ехали за победой , время тянули в конце и замена аналогичная - вот прям за победой!!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 26 ноября 2016, 17:32

      с такими ошибками и ударом из убойной позиции в небеса победы не добешься

      0
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 26 ноября 2016, 17:25

      Ух ты какой!!!! Победить он ехал,а не рано ли??? Победилка выросла??? Скромнее надо быть!!!

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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru > RUSARM 26 ноября 2016, 17:49

      ...уважаемый,не знаю какая у Рифата "победилка"--но ЦСКА,говоря на молодёжном жаргоне,отскочил.
      Игорь молодец,хотя болею за РУБИН и наш Сергей был на высоте!!!

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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru > RUSARM 26 ноября 2016, 17:52

      ...забыл написать: футбол Верблума нашему футболу не нужен (это ответ московскому комментатору).

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