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  • Кирьяков: «Арсеналу» не хватает активности и наглости в чужой штрафной»

Кирьяков: «Арсеналу» не хватает активности и наглости в чужой штрафной»

26 ноября 2016, 16:56
1

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков выразил свое мнение по поводу поражения туляков в поединке 15-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:1). По словам специалиста, «канонирам» не хватило настырности и активности при действиях в штрафной площади соперника.

«Мы опять пропустили гол из-за собственной ошибки, это уже не первый случай. Конечно, так никуда не годится. «Амкар» уже в начале встречи повел в счете. В первом тайме мы играли очень плохо. Во втором внесли коррективы, сказали игрокам больше прессинговать соперника, не давать возможность спокойно распоряжаться мячом. Счет заставлял нас более активно играть в атаке. Вторая часть второго тайма прошла под нашим преимуществом, имели хорошие моменты, подходы, но нам не хватает активности, наглости в штрафной площади соперника

Что касается концовки, надо смотреть, разбираться с судейскими делами, потому что было пару эпизодов. Не могу сейчас на 100 процентов утверждать, был там пенальти или не было, надо смотреть. Ну и был явный угловой, и как судья не увидел этого, честно говоря, я не знаю. Я не сваливаю все на судью. Плохо начали, но неплохо действовали во втором тайме», – сказал Кирьяков.

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия. Премьер-лига Арсенал Амкар-Пермь Кирьяков Сергей
Комментарии (1)
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vladik12
1480175071
"Арсеналу", походу, не хватает норм тренера.
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