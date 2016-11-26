РФПЛ. «Амкар» с минимальным счетом победил «Арсенал»

В поединке 15-го тура РФПЛ «Амкар» на своем поле добыл минимальную победу над «Арсеналом». Три очка пермякам принес точный удар Прокофьева в дебюте встречи.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Амкар (Пермь) – Арсенал (Тула) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Прокофьев, 7.

Амкар: Селихов, Милькович, Занев, Джикия, Гол, Огуде, Конде, Гиголаев, Комолов (Зайцев, 90), Прокофьев (Салугин, 64), Бодул (Йовичич, 82).

Арсенал: Левашов, Ершов (Рыжков, 77), Хагуш, Вергара, Горбатюк, Горбатенко, Форбс (Власов, 22), Максимов, Стеклов, Денисов (Айдов, 71), Бурмистров.

Предупреждения: нет – Максимов, 60; Бурмистров, 65; Стеклов, 90.

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