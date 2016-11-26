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    Селихов сыграет с первых минут в матче между «Амкаром» и «Арсеналом»

    Тренерские штабы «Амкара» и «Арсенала» огласили стартовые составы на матч 15-го тура РФПЛ. В составе хозяев с первых минут на поле появится вратарь Александр Селихов, недавно подписавший долгосрочный контракт со «Спартаком».

    «Амкар»: Селихов, Милькович, Занев, Джикия, Гол, Огуде, Конде, Гиголаев, Комолов, Прокофьев, Бодул.

    «Арсенал»: Левашов, Ершов, Хагуш, Вергара, Горбатюк, Горбатенко, Форбс, Максимов, Стеклов, Денисов, Бурмистров.

    Матч пройдет сегодня, 26 ноября, в Перми, встреча начнется в 11:30 по московскому времени.

    Источник: РПЛ

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    26.11.2016 11:06
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