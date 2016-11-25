Моуринью: «С «Фейеноордом» мог сыграть и Марсьяль, но все хотели видеть Мхитаряна»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал выбор состава на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда» (4:0), в заявку на который не попал Антони Марсьяль.

«Он в порядке и мог бы сыграть в этой встрече, но я не могу выпустить 12 футболистов или использовать 19–20 запасных. Вы хотели увидеть Мхитаряна, я тоже хотел.

Невозможно задействовать всех сразу. Антони играл с «Арсеналом», теперь нужно было дать возможность сыграть Генриху», – сказал Моуринью.