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    ФНЛ. «Химки» вырвали победу над «Мордовией»

    В матче 24-го тура первенства ФНЛ «Химки» в непростой борьбе одержали победу над «Мордовией» – 4:3. Дублем в составе саранской команды отметился Артур Саркисов.

    Таким образом, подмосковный клуб набрал 33 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Мордовия» же имеет в активе 22 балла и располагается в зоне вылета.

    Первенство ФНЛ. 24-й тур

    Химки (Московская область) – Мордовия (Саранск) – 4:3 (2:3)

    Голы: 1:0 – Чернышов, 9; 1:1 – Дегтярев, 17 (с пенальти); 1:2 – Саркисов, 19; 1:3 – Саркисов, 24; 2:3 – Сикорски, 30; 3:3 – Мостовой, 58; 4:3 – Кузьмичев, 81.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2016 19:04
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