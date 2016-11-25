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    Полоз: «Интерес со стороны «Спартака»? Отношусь к этому спокойно»

    Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз дал понять, что не намерен покидать дончан в ближайшее время. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Спартак».

    – Пока меня все устраивает в «Ростове». Я остался в команде, потому что мы играем в Лиге чемпионов. Это мечта с детства. Да, предложения были. Но для меня приоритет – Лига чемпионов. Тем более с таким тренером и с такой командой. Когда мы встречались с Бердыевым, одним из ключевых факторов того, чтобы я остался, была необходимость сохранить костяк команды. Что дальше – посмотрим.

    – Знаете, что вами интересуется «Спартак»?

    – Отношусь к этому спокойно. Мне никто напрямую не звонит и не давит: «Мы хотим, хотим». Услышал, например, от вас и спокойно воспринял.

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.11.2016 13:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2269

      dyema 25 ноября 2016, 22:37

      Года три назад, так-же как сейчас в Спартак, пол мира сватали в Зенит и вся муть лилась на нас, теперь очередь "мяса".

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      Рейтинг: +48

      20012345 25 ноября 2016, 22:18

      Я бы сказал, что большинство игроков ушедших от Бердыева, теряют свою успешность. В других клубах другие тренеры, игроки и задачи, а без Главного они невыполнимы. Это длится много лет, Бердыевские игроки в цене)) В идеале - - Ростов собрал бы лучших отечественных игроков и Бердыев подготовил бы команду Сборной России для победы на ЧМира18 !!!

      1
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      Рейтинг: +176

      gencha19 25 ноября 2016, 21:14

      Да просто Ростов переименовать в Спартак и игроков покупать не надо, будет крутая команда.

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 25 ноября 2016, 16:46

      Во всяком случае, в Спартаке, Полоз погоду не испортил бы...Но его ли это команда?Ростов,вот команда Дмитрия!

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      Рейтинг: +415

      radga 25 ноября 2016, 15:51

      Идет какая-то травля против Спартака. Кому не лень все пишут о каких-то трансферах. Одним словом хотят расшатать своим бредом команду. Ни понимаю кому это так надо? Знаю одно - только не Спартаку. Поэтому не верьте всякой болтавне!!!!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 ноября 2016, 15:49

      Конечно воспринимаешь все спокойно-ведь пока это лишь слухи,а позовут побежишь.

      -1
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      Рейтинг: -256

      balaton78 25 ноября 2016, 14:23

      Все кто уходит из Ростова "заканчивают" с футболом: Маргасов,Баштуш,Новосельцев,Канга...о них уже не слышно..Так,что думаю смысла нет уходить..

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      Рейтинг: +33557

      oyabun 25 ноября 2016, 13:33

      Такое ощущение, что после зимнего перерыва в Премьер лиге будут выступать несколько команд Спартака - собственно сам оригинальный и его клоны , набранные из тех футболистов, которых якобы, желает приобрести клуб. Ибо то количество претендентов на звание спартаковца, что нам называет пресса, явно в команду никак не поместится. Прямо всеобщий психоз какой то!

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > oyabun 25 ноября 2016, 14:03

      И так.Посмотри на лохомотов например))

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      Рейтинг: +295

      akku 25 ноября 2016, 13:27

      Все в Спартак, красота!

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