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    Селихов отдал должное Глушакову и его удаче

    Новичок «Спартака» Александр Селихов вспомнил игру, в которой он вышел на поле против московского клуба еще являясь игроком «Амкара». В той встрече пермяки уступили за счет гола Дениса Глушакова, забитого невероятным ударом.

    – Главный момент матча «Спартак» – «Амкар» – сумасшедший выстрел Глушакова на последних минутах. Вы видели момент удара, такие мячи берутся?

    – Думаю, нет, не берутся. Мяч увидел в последний момент – у штрафной было скопление наших и спартаковцев, удар наносился из-под игроков.

    – Самый обидный гол в карьере?

    – Не совсем. Как-то, когда мы с «Динамо» встречались в Перми, на последней минуте пропустили гол. Похожая ситуация. Здесь, конечно, надо отдать должное Глушакову и его удаче.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2016 09:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 25 ноября 2016, 12:43

      Да тут должное нужно отдать не удаче а пушке глушакова, молорик, красивый гол забил

      1
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      Рейтинг: -2

      МВЮ 25 ноября 2016, 10:41

      !!!

      0
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 25 ноября 2016, 09:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      по любэ пропустил, чтобы спартачи взяли к себе

      -5
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