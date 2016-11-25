Селихов отдал должное Глушакову и его удаче

Да тут должное нужно отдать не удаче а пушке глушакова, молорик, красивый гол забил
Новичок «Спартака» Александр Селихов вспомнил игру, в которой он вышел на поле против московского клуба еще являясь игроком «Амкара». В той встрече пермяки уступили за счет гола Дениса Глушакова, забитого невероятным ударом.
– Главный момент матча «Спартак» – «Амкар» – сумасшедший выстрел Глушакова на последних минутах. Вы видели момент удара, такие мячи берутся?
– Думаю, нет, не берутся. Мяч увидел в последний момент – у штрафной было скопление наших и спартаковцев, удар наносился из-под игроков.
– Самый обидный гол в карьере?
– Не совсем. Как-то, когда мы с «Динамо» встречались в Перми, на последней минуте пропустили гол. Похожая ситуация. Здесь, конечно, надо отдать должное Глушакову и его удаче.