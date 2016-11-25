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    Кака: «Футбол благодарен тебе, Стивен!»

    Бывший полузащитник сборной Бразилии и «Милана» Кака вспомнил об играх против Ствена Джеррарда, который объявил о завершении карьеры. Напомним, что футбольная судьба сводила их в двух финалах Лиги чемпионов. Случилось это в 2005 и 2007 годах.

    «Мы были соперниками на протяжении многих лет и пережили незабываемые финалы. Поздравляю с замечательной карьерой. Футбол благодарен тебе. Удачи, чемпион!» – написал Кака в Instagram.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    25.11.2016 09:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 25 ноября 2016, 09:47

      С каких пор Кака стал черным? Перейдите по ссылке на игрока...поржете)

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      Рейтинг: +1163

      Karpathian > Kulimen 25 ноября 2016, 09:58

      и за Оденсе играет теперь))) судя по форме

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