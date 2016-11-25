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    Бузникин назвал еврокубковый сезон «Ростова» чудом

    Бывший футболист сборной России Максим Бузникин дал оценку тому, как «Ростов» проводит свой еврокубковый сезон. Напомним, дончане обыграли «Баварию» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2.

    «Матч «Ростова» и «Баварии» получился очень интересным. Сложно было представить сценарий лучше, чем тот, который мы видели в этой игре. «Ростов» мог рассчитывать только на свои сильные стороны. Так и получилось. За счет массированной обороны, контратак и стандартных положений и удалось одержать победу. Что еще мог «Ростов» противопоставить «Баварии»? Ничего. Не скажу, что ростовчане играли в какой-то креативный футбол – они играли как обычно. Просто в игре с немцами все задумки удалось реализовать.

    Что касается предстоящего матча с ПСВ, то в Голландии может произойти все что угодно. Это футбол, ведь никто не мог себе представить, что «Ростов» обыграет «Баварию». Но дончане показали характер, хорошо разобрали соперника и победили. То же самое может быть и с голландцами, все-таки ПСВ значительно уступает «Баварии» в классе.

    Если говорить о еврокубковом сезоне для «Ростова» в целом, то не иначе как чудом, это не назовешь. Болельщики посмотрели на большие команды, а ростовчане сделали себе имя в Европе – лучше и быть не могло», – считает Бузникин.

    Напомним, Бузникин выступал в составе «Ростова» с 2005 по 2007 год.

    Источник: Известия

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    25.11.2016 08:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -256

      balaton78 25 ноября 2016, 14:25

      Это не чудо,а работа всей команды,тренера...Чудес не бывает-это реальность!

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 25 ноября 2016, 11:26

      Молодцы

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 25 ноября 2016, 11:17

      ПСВ тоже нужна победа, т.ч. битва будет знатная.

      2
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 25 ноября 2016, 09:27

      Чудо будет, если ПСВ пройдут, а пока сенсация.

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос > КЭТиК 25 ноября 2016, 10:13

      думаю теперь им будет легче с таким настроением играть с ПСВ

      0
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