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  • Черчесов: «Может наступить момент, когда Игнашевич будет необходим сборной»

Черчесов: «Может наступить момент, когда Игнашевич будет необходим сборной»

25 ноября 2016, 00:21
20

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о принципах подбора игроков в национальную команду. Также специалист высказал мнение о защитнике ЦСКА Сергее Игнашевиче, который объявил о завершении выступлений за сборную.

«Я не имею возможности просить или рекомендовать клубным тренерам, кого выпускать на поле. У клубов свои задачи, которые они стараются решать. Мы же позвали не просто тех, кто нам нравится или когда-то неплохо выглядел на поле. Приглашали тех, в ком видим потенциал. Тот же Могилевец вполне может клуб поменять зимой или летом, когда у него истекает контракт. Второй эшелон у национальной команды есть, но он не проверен в боевых условиях. Этим и занимаемся.

Сергей Игнашевич говорил о завершении выступлений в сборной, но я ему сказал, что может наступить момент, когда он будет необходим команде. Так зачем мне вызывать его сейчас, если я и так прекрасно знаю, на что он способен? Пусть лучше получат бесценный опыт те, кому он нужен», – сказал Черчесов.

Источник: «Московский комсомолец»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Игнашевич Сергей Могилевец Павел Черчесов Станислав
Комментарии (20)
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Йогурт Мэн
1480023504
Игнашевич в свои 37 мог бы пригодиться как тренер защитников, но и такого добра нам не надо)

(Кто поставит минус-тот либо фанат Цска, либо фанат Игнашевича (что очень странно))
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cska-62
1480025279
Всегда лучше иметь футболистов в самом расцвете сил, чем "академиков с тросточками"! Но для этого нужно, чтобы молодые футболисты играли лучше "академиков"... Есть на подходе к сборной интересные центральные защитники - Новосельцев, Кутепов, Васин и другие, но вот смогут ли они сыграть лучше Игнашевича и братьев Березуцких, ещё вопрос?! И решение должен принимать Черчесов. Я, например, убеждён, что если, наконец, уберут из ЦСКА это ничтожество по фамилии Слуцкий, то при ТРЕНЕРЕ и газзаевская оборона ЦСКА, и вся команда заиграет так, что будет любо-дорого смотреть! Они ведь все очень соскучились по футболу, занимаясь "вымучиваем очков"... Пусть даже их лучшие годы в футболе Слуцкий уже и угробил...
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hjvfybcn
1480042717
В том то и дело, все знают на что он способен!!!
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franck_ribery
1480045398
Серега понадобиться если надо будет продуть с крупным счетом сборным 3-го мира! Все знают на что он способен!!!)))
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sprint5
1480046975
поезд ушел
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Nesterenko
1480055970
Какой еще момент? Он даже в ЦСКА не всегда теперь играет. Все, досвидосы! И вообще, кто сказал что у нас молодая оборона? Семенову уже 27 лет, а он только щас наигрываться стал. В его годы Игнашевич уже давно считался ветераном в ЦСКА и сборной.
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Cant Stop
1480089878
а Ленин стране..................
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ЮЗИК
1481044760
такое впечатление что Серёга вечный
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