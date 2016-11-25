Черчесов: «Может наступить момент, когда Игнашевич будет необходим сборной»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о принципах подбора игроков в национальную команду. Также специалист высказал мнение о защитнике ЦСКА Сергее Игнашевиче, который объявил о завершении выступлений за сборную.

«Я не имею возможности просить или рекомендовать клубным тренерам, кого выпускать на поле. У клубов свои задачи, которые они стараются решать. Мы же позвали не просто тех, кто нам нравится или когда-то неплохо выглядел на поле. Приглашали тех, в ком видим потенциал. Тот же Могилевец вполне может клуб поменять зимой или летом, когда у него истекает контракт. Второй эшелон у национальной команды есть, но он не проверен в боевых условиях. Этим и занимаемся.

Сергей Игнашевич говорил о завершении выступлений в сборной, но я ему сказал, что может наступить момент, когда он будет необходим команде. Так зачем мне вызывать его сейчас, если я и так прекрасно знаю, на что он способен? Пусть лучше получат бесценный опыт те, кому он нужен», – сказал Черчесов.