Вице-губернатор Санкт-Петербурга заявил, что жители города будут гордиться «Зенит-Ареной»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин отметил, что в скором времени люди должны узнать, что «Зенит-Арена» – это лучший стадион в стране.

– Петербург очень давно ждет, когда стадион наконец построят. Может в день сдачи объекта стоит устроить праздник для горожан?

– Возможно, со временем действительно устроим тестовые мероприятия с расчетом на 20-30 тысяч зрителей. Город об этом узнает. Могу еще раз повторить – настанет день и час, когда Петербург будет гордиться своим стадионом.

– В какой-то момент по ходу строительства прозвучала идея о привлечении к работам горожан. Как вы к этому относитесь?

– До официальной сдачи объекта такого не будет. А вот после нее, если губернатор города поддержит эту идею, можно на добровольной основе попробовать пригласить представителей органов власти и простых петербуржцев на уборку арены, чтобы люди пришли и увидели, что нам удалось в итоге построить лучший в стране стадион. Что он заслуживает внимания, и что труд строителей достоин уважения. У нас, кстати, начали недавно работать молодые ребята – учащиеся техникумов и колледжей. Вместе со своими наставниками. Это порядка 40 человек. Все соответствующие меры безопасности для них соблюдены. Я очень хочу, чтобы инженерно-проектные организации, квалифицированные рабочие передавали свой опыт и навыки подрастающему поколению. Поэтому летом у нас трудились стройотряды. Зимой практику проходят студенты. И это – правильно.