Джорджевич считает, что у него было мало возможностей проявить себя в матче с «Маккаби»

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич поделился мнением о матче группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» (2:0). По словам футболиста, питерский клуб в хорошем настроении готовится к матчу 15-го тура РФПЛ против «Краснодара».

«К сожалению, у меня было мало возможностей проявить себя, ведь «Маккаби» мало атаковал. Очень важно побеждать, поэтому мы настраивались на победу. В воскресенье нам предстоит важная игра в РФПЛ с «Краснодаром». Сейчас внутри команды хорошее настроение и мы будем готовится к игре с «быками», – сказал футболист.