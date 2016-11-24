Стадион «Зенит-Арена» готов на 95 процентов

Аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, курирующего стройку стадиона «Зенит» заявил, что арена готова на 95 процентов. Также сообщается, что выполнены работы по благоустройству и озеленению прилегающей к стадиону территории, доработана система водоотведения и водопонижения.

«В настоящее время футбольный стадион в западной части Крестовского острова готов на 95 процентов. Работы на фасаде завершатся 1 декабря», – заявили в аппарате.

Кроме того, завершен монтаж светопрозрачного покрытия стационарной крыши, успешно проведены испытания раздвижной кровли и выкатного поля.