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Стадион «Зенит-Арена» готов на 95 процентов

24 ноября 2016, 21:40
16

Аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, курирующего стройку стадиона «Зенит» заявил, что арена готова на 95 процентов. Также сообщается, что выполнены работы по благоустройству и озеленению прилегающей к стадиону территории, доработана система водоотведения и водопонижения.

«В настоящее время футбольный стадион в западной части Крестовского острова готов на 95 процентов. Работы на фасаде завершатся 1 декабря», – заявили в аппарате.

Кроме того, завершен монтаж светопрозрачного покрытия стационарной крыши, успешно проведены испытания раздвижной кровли и выкатного поля.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (16)
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sold93
1480013689
учитывая скорость строительства, к Кубку Конфедераций не поспеют
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Тraumtanzеr
1480014359
Страшно будет на выезды гонять в это "чудо" архетектуры. Всех чурбанов туда питерских согнали, ебашут 24/7. Стадион строят так же, как и питер строили, на костях. Как бы не развалился, ибо слеплен наполовину в спешке.
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Garrincha58
1480014713
да хоть на 105% вопрос в чем кто туда ходить будет если Петрович сегодня был заполнен на треть а там все таки 68 тыс. мест
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Woodbreak
1480016309
Спичечный коробок вместительнее этого лягушатника
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super.zenitchik
1480017454
Здорово!
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Mariner
1480018253
Хм... Стадион был заложен летом 2007-го года, т.е. стоится уже 9 с половиной лет. Т.е. недостроенные 5% будут строить ещё почти пол года ))) Короче к лету будет готов, как раз к юбилею заложения первого камня )))
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ttter
1480021037
10 лет и 1,3 миллиарда евро.Это просто чудо стадион)))
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Амба Нагорск
1480022962
Зато самый дорогой вибратор в мире !
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KARAT777
1480023077
а денег хватает или еще надо...
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FCZenit1990
1480046428
Ну все весной вьедем
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