Смолов выйдет в стартовом составе «Краснодара» в матче против «Зальцбурга»

Стали известны стартовые составы команд на матч группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Зальцбургом». В стартовом составе российской команды выйдет Федор Смолов. Матч состоится на стадионе «Краснодар» и начнется в 21:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией матча можно здесь.

«Краснодар»: Крицюк, Налдо, Торбинский, Гранквист, Ахмедов, Калешин, Жоаозиньо, Перейра, Эбуэ, Каборе, Смолов.

Запасные: Синицын, Измайлов, Мартынович, Газинский, Ари, Лаборде, Енджейчик

«Зальцбург»: Вальке, Миранда, Упамечано, Самассеку, Даббур, Лазаро, Бериша, Ульмер, Гульбрандсен, Радошевич, Уисдом.