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  • Рейнгольд считает, что от перехода Селихова в «Спартак» больше остальных проиграл Песьяков

Рейнгольд считает, что от перехода Селихова в «Спартак» больше остальных проиграл Песьяков

23 ноября 2016, 19:37
3

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал переход голкипера «Амкара» Александра Селихова в «Спартак». Напомним, стаж ворот подписал контракт с красно-белыми на 4,5 года.

«Трудно сказать. Я редко Селихова видел. По игре со «Спартаком» ничего сверхъестественного не увидел. Мастерство у него присутствует и парень молодой. Это его главные достоинства. Но ему еще надо выиграть конкуренцию у Реброва. Артем прибавил. Поэтому не сразу Селихов попадет в основной состав. В этой ситуации больше всех проиграл Песьяков. Он оказался третьим лишним и ему нужно искать другую команду», – сказал Рейнгольд.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Трансферы Спартак Амкар-Пермь Песьяков Сергей Селихов Александр Рейнгольд Валерий
Комментарии (3)
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filosof sparty
1479922589
Ну это и так понятно). И против никто не будет...
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Symbol
1479924298
Невелика потеря.
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franck_ribery
1479953050
ему вообще надо было искать другую команду))) как он попал в Спартак? Самый бездарный вратарь за всю историю клуба
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