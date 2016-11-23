Рейнгольд считает, что от перехода Селихова в «Спартак» больше остальных проиграл Песьяков

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал переход голкипера «Амкара» Александра Селихова в «Спартак». Напомним, стаж ворот подписал контракт с красно-белыми на 4,5 года.

«Трудно сказать. Я редко Селихова видел. По игре со «Спартаком» ничего сверхъестественного не увидел. Мастерство у него присутствует и парень молодой. Это его главные достоинства. Но ему еще надо выиграть конкуренцию у Реброва. Артем прибавил. Поэтому не сразу Селихов попадет в основной состав. В этой ситуации больше всех проиграл Песьяков. Он оказался третьим лишним и ему нужно искать другую команду», – сказал Рейнгольд.