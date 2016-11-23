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    Канчельскис: «Депай способен помочь «Спартаку» завоевать чемпионство»

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к полузащитнику манкунианцев Мемфису Депаю. Ранее сообщалось, что девятикратные чемпионы России хотят взять голландца в аренду этой зимой.

    «Мемфис – хороший футболист. Он способен помочь «Спартаку» удержать первое место и завоевать чемпионство. На адаптацию, безусловно, потребуется время, так как это другая страна, другой чемпионат. Но у Депая, если он перейдет в «Спартак», впереди будут зимние сборы вместе с командой, где будет возможность влиться в коллектив.

    Сейчас мы видим «Спартак», который формировал еще Аленичев. Видимо, у Карреры свой взгляд на усиление. Основная цель – приобрести футболиста, который поможет достичь конечного результата. Мне сложно говорить об особенном профессиональном «почерке» Депая. Вероятно, Массимо его заметил, если остановил свой выбор именно на нем», – сказал Канчельскис.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.11.2016 18:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 25 ноября 2016, 14:13

      Скорее Фалькао приедет, чем Депай!

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 ноября 2016, 22:42

      Андрей но ты то куда? Ладно, там слух, но нужно смотреть на вещи реально. Какой Депай в Спартаке? Да, лично мне хотелось бы его увидеть в Спартаке, но объективно, такой трансфер очень маловероятен, пусть и аренда.

      3
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      Рейтинг: +324

      hellkid > ivanthebest 24 ноября 2016, 12:32

      как по мне, то аренда вполне реальна . дело в том, что у Депая плохо идут дела сейчас в МЮ. парень молод, смысл ему полировать банку, когда есть возможность шишек набить и опыта набраться.

      0
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      Рейтинг: -94

      Woodbreak 23 ноября 2016, 20:35

      Этим обезьянам, даже Бояринцев не поможет

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 ноября 2016, 19:45

      Канчельскис. Всё-таки старые связи.Только поэтому это возможно. Федун раскрыл кубышку.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 ноября 2016, 19:25

      Еще могут помочь Руни, Ибра, Рзшфорд. Чего мелочится, гулять, так гулять.

      -3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 23 ноября 2016, 19:05

      Депай то поможет спору нет, а зачем Депаю падать в Спартак то? На него других претендентов и так полно

      -1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Фан666 24 ноября 2016, 11:27

      полно, спору нет. но в Спартаке 100% место в основе, а в других клубах 50-50

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