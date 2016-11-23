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    Червиченко: «Каррера начал выпендриваться, побыв на первой строчке пять-шесть туров»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера имеет разногласия в трансферах с руководством клуба. Ранее сообщалось, что итальянский специалист может покинуть московский клуб, если в дальнейшем с ним не будут согласовываться трансферы.

    «Массимо Каррера начал выпендриваться, когда побыл пять-шесть туров на верхней строчке. Но он бы не стал так делать, будь сейчас «Спартак» третьим-четвертым. Когда я общался с Адриано Галлиани в Милане, он сказал, что там тренеров вообще не спрашивают толком, когда берут игроков. Поймите, сегодня Каррера есть, завтра — нет. Начнет он следующий сезон на пятом-шестом ни месте и вернется к себе на Апеннины. А Селихов – приобретение на долгие годы. Рассуждения о том, спросили тренера или нет, – лишние.

    На мой взгляд, кто тратит деньги, тот и решает. Одно дело, когда находят какого-то 16-летнего мальчика из Африки, о котором никто ничего не знает. Тогда да, тренера надо ставить в курс дела и согласовывать с ним. И то, если речь о голкипере, поговорить нужно в первую очередь с тренером вратарей. А когда покупается подтвержденное качество, как в случае с Селиховым, тогда вообще не понимаю, для чего мнение Карреры здесь вообще нужно. Может, он кого-то из Италии хотел взять, мы же не знаем.

    Если Массимо Каррера хочет работать, то Селихов ему точно не помеха. А если выпендриваться, то такой трансфер – это повод лишний раз подчеркнуть свою важность. Либо это заход издалека, которым он хочет сказать: «Я могу привезти кого-то лучше из Италии». Они же все там маленькие коммерсанты. На мой взгляд, Федун все сделал правильно, купил вратаря, а тренер пусть с ним работает», — сказал Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.11.2016 18:08
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 24 ноября 2016, 09:59

      Этот пережиток прошлого с апломбом рассуждает о футболе, в котором разбирается чуть лучше, чем свинья в апельсинах. Тренер несёт главную ответственность за результаты. И если игроков будет приобретать кто то другой без согласования с главным специалистом, то это немедленно скажется на результатах. В работу тренера никто не должен вмешиваться. Попробовали бы в Ростове купить игроков без согласования с Бердыевым.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 24 ноября 2016, 04:32

      Сплетня первая "главный тренер красно-белых Массимо Каррера имеет разногласия в трансферах с руководством клуба".
      Сплетня вторая "итальянский специалист может покинуть московский клуб, если в дальнейшем с ним не будут согласовываться трансферы".
      Факт. Единственное, что осталось Червиченко в футболе, - мусолить слухи.

      1
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      Рейтинг: +62

      Pizarro 24 ноября 2016, 00:36

      Слова Червиченко мне кажутся более чем странные. Самая большая, главная ошибка наших топ-менеджеров, президентов команд, хозяев команд - это теория: "Я вам накуплю футболистов, а вы должны дать мне результат"!!! Футбольный клуб это не игрушка, не банк, не завод, не магазин там работают совсем другие законы.
      Во первых хозяин клуба должен разбираться в футболе заниматься им 24 часа в сутки. Во вторых если ты пригласил тренера значит ты доверяешь его футбольной философии, а значит ты доверяешь тренеру приглашать тех футболистов, которые ему нужны. Обсуждение естественно происходит. Без симпатии к какой либо из команд привожу примеры последнего времени:
      - "Зенит" - бес сомнения шальные бабки, но Миллер их давал приглашенным тренерам, для покупки нужных им футболистов.
      - "ЦСКА" деньги меньшие, но принцип тот же Гиннер доверяет Слуцкому.
      -"Рубин" Бердыев там был и за президента и тренером и селекционером
      - "Ростов" та же схема.
      - "Краснодар" с Галицким идет в нужном направлении.
      И все эти команды объединяет одно - РЕЗУЛЬТАТ!!!

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 23 ноября 2016, 22:58

      ...редкий случай, когда соглашусь с червем!

      0
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      Рейтинг: +33

      Grishkov_S 23 ноября 2016, 22:40

      Ну вообще то он побыл не пять-шесть туров на верхней строчке, а он там с первого тура.

      1
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 23 ноября 2016, 22:33

      Если господин Червиченко не понимает, что команду создает главный тренер, то как можно воспринимать его как "эксперта". Чем больше его слушаю тем больше складывается впечатление о каком то комплексе не полноценности, когда речь идет о СПАРТАКЕ

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      Рейтинг: +64

      kimoutpost > Пастырь 23 ноября 2016, 22:42

      Червиченко просто не может молча завидовать!!!

      1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 23 ноября 2016, 22:31

      Когда я общался с Адриано Галлиани в Милане, он сказал, что там тренеров вообще не спрашивают толком, когда берут игроков. ---- то то я смотрю Милан последние 5 лет прям разрывает всех в ЛЧ...

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      Рейтинг: +885

      talgatnurzhanov2006 23 ноября 2016, 21:35

      хрень какя-та

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      Рейтинг: +545

      kachan63 23 ноября 2016, 20:55

      Червяк чушь несёт: "Кто тратит деньги, тот и решает". Забыл о том, что не "деньги" в футбол играют!

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      Рейтинг: +6332

      порт 23 ноября 2016, 20:52

      Да не Каррера выпендривается, а СМИ слухи распускает.

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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 > порт 23 ноября 2016, 22:16

      Полностью согласен с тобой.Максимка сейчас ни как не будет буксовать.ему впервые доверили главку и он идет вперед и не плохо...я думаю у него в голове дойти до конца первым,а там и европа его захочет

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