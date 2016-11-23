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    Ибрагимович в ближайшее время продлит контракт с «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что клуб решил воспользоваться опцией в контракте нападающего Златана Ибрагимовича и продлить с ним контракт на один год.

    «Ситуация со Златаном проста. Его контракт подписан по схеме «1+1». Мы решили воспользоваться этой опцией и продлить с ним договор.

    Златан счастлив быть здесь, ему нравится быть игроком «Манчестер Юнайтед». Это, наверное, последний большой вызов для него, поэтому для него идеально провести здесь еще 18 месяцев», – заявил Моуринью.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    23.11.2016 17:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +64

      baltica 23 ноября 2016, 20:31

      Чудненько.А потом в МЛС.

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