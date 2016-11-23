Гюндоган: «Знаю, как трудно играть против «Боруссии»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган признался, что рад своему возвращению на поле.

«Рад своему возвращению. Это особенное чувство. После травмы я заиграл лучше, чем ожидалось. Тренер четко знает, чего он хочет. Его идеи не всегда срабатывают, но начало хорошее.

Знаю, как трудно играть против Гладбаха. Но для нас это всего лишь этап на пути к чему-то большему», – признался Гюндоган.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Менхенгладбах – «Манчестер Сити» состоится в среду, 23 ноября, в 22:45 по московскому времени.