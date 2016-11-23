Жардим нацелился на четвертьфинал Лиги чемпионов

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим признался, что может считать нынешний розыгрыш Лиги чемпионов лучшим для своей команды.

«Я очень доволен выходом в плей-офф, первым местом в группе и игрой команды в целом. Можно сказать, что у нас уже очень хороший сезон в Лиге чемпионов, так как две первые задачи мы выполнили. Сейчас перед нами стоит третья: выход в четвертьфинал.

За последние четыре месяца мои игроки показали, что обладают высочайшим классом, и демонстрировали очень интенсивный футбол. Могу их только поздравить», – рассказал Жардим.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 2:1.