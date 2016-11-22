Россия еще не приобрела права на показ чемпионата мира-2018

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что на данный момент Россия не приобрела права на показ матчей чемпионата мира 2018 года.

– У нас права на чемпионат мира никто не может приобрести, стоили 32 миллиона долларов, а сейчас 100. Россия пока не приобрела, хотя у нас есть пул компаний – Первый, Россия, Матч ТВ. Цена пока завышена, тяжело даже в ноль уложиться.

– Не боитесь, что Россия останется без трансляций?

– Мы заинтересованы и обязаны найти компромисс, ФИФА это понимает. Посмотрим, как будет в ближайшее время. Сейчас на территории России пройдет тендер.