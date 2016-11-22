Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Моуринью: «Венгер не может создать команду-чемпиона 14 лет, а я в «МЮ» лишь четыре месяца»

Моуринью: «Венгер не может создать команду-чемпиона 14 лет, а я в «МЮ» лишь четыре месяца»

22 ноября 2016, 12:23
22

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подчеркнул, что от него постоянно требуют лишь высочайших результатов.

«Тренер «Арсенала» не выигрывает чемпионат 14 лет, тогда как я не побеждаю в нем лишь 18 месяцев. За 14 лет ему не удалось создать команду-чемпиона, тогда как я в «МЮ» нахожусь лишь четыре месяца. Но спрос есть только с меня, а не с остальных. Должно быть, это из-за моей карьеры, в которой я приводил свои клубы к победам сразу же, как их получал.

В АПЛ гораздо сложнее побеждать, поскольку здесь очень большая конкуренция. В каждой команде есть отличные тренеры и игроки», – заявил Моуринью.

Источник: Independent.co.uk
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Арсенал Венгер Арсен Моуринью Жозе
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
LMI
1479807138
Самое правильное это не обращать внимание на закомплексованного идиотика, который вдруг с подачи окружающих стал мнить из себя "бога". Ну пускай себе тявкает на здоровье
Ответить
frickmaster
1479808095
ха-ха)) cмешной португалец
Ответить
бочаров
1479808123
Сам себя не похвалишь не кто на голове ежика не потрепит....
Ответить
ArMBoY_FunBarca
1479808410
Ты идиот. Дай Бенгеру такой состав и такие игроки он не только АПЛ но и ЛЧ выиграет. Физрук.
Ответить
Nikiforof
1479808436
Молодец епт, только тебе это не сильно поможет снизить давление на свою персону.
Ответить
marslond
1479808812
12 лет назад были "Непобедимые", которых Венгер создал с нуля, а не тратил на игрок бешеные деньги. Мхитарян перешёл в МЮ, теперь сидит на лавке и губит свой талант, вот такой Моур специалист хороший.
Ответить
de bruyne
1479810583
В чесли с такой командой ты убил команду
Ответить
опус 2
1479811642
Эти португальцы,похоже,или бабы базарные или пидары !
Ответить
MUFC_2000
1479815220
Так то по сути говорит ... Но чего постоянно цепляется к Венгеру, задрал...
Ответить
mig28
1479817409
Моуринью, что в Реале, что в МЮ, что в Челси имел бешенные бабки и все капризы в виде того или иного игрока выполнялись почти всегда! А Венгер очень не часто делает громкие покупки...у них стиль разный. Просто Моуринью в тяжелой ситуации всегда концентрирует внимание на ком-нибудь другом вместо того чтобы хоть раз признаться, что он виноват, что не смог подготовить...
Ответить
Главные новости
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
2
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
3
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Бартез получил назначение в сборную Франции
13:48
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
10
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
4
Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
11:34
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
08:51
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
08:39
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
Вчера, 14:56
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
Вчера, 13:37
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
Вчера, 12:27
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
Вчера, 11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
Вчера, 11:10
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
Вчера, 09:47
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
Вчера, 01:50
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
11 августа
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10 августа
5
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
8 августа
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
Фото«Лидс» оформил рекордный трансфер, подписав вратаря «Манчестер Сити»
7 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+