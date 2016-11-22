Моуринью: «Венгер не может создать команду-чемпиона 14 лет, а я в «МЮ» лишь четыре месяца»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подчеркнул, что от него постоянно требуют лишь высочайших результатов.

«Тренер «Арсенала» не выигрывает чемпионат 14 лет, тогда как я не побеждаю в нем лишь 18 месяцев. За 14 лет ему не удалось создать команду-чемпиона, тогда как я в «МЮ» нахожусь лишь четыре месяца. Но спрос есть только с меня, а не с остальных. Должно быть, это из-за моей карьеры, в которой я приводил свои клубы к победам сразу же, как их получал.

В АПЛ гораздо сложнее побеждать, поскольку здесь очень большая конкуренция. В каждой команде есть отличные тренеры и игроки», – заявил Моуринью.