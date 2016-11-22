Ибрагимович в 10-й раз подряд назван лучшим футболистом Швеции

Тот случай, когда уже проще куда-нибудь столкнуть пару лишних наград, чем покупать под них новый шкаф)
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович признан лучшим игроком Швеции уходящего года. Отметим, что данная награда стала для 35-летнего футболиста 10-й подряд. Всего же форвард 11 раз удостаивался подобного звания.
В уходящем году экс-нападающий «ПСЖ» помог парижскому клубу завоевать титул чемпиона Франции. После чего Ибрагимович покинул команду и летом на правах свободного агента присоединился к «Манчестер Юнайтед», с которым успел стать обладателем Суперкубка Англии.