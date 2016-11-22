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    Ибрагимович в 10-й раз подряд назван лучшим футболистом Швеции

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович признан лучшим игроком Швеции уходящего года. Отметим, что данная награда стала для 35-летнего футболиста 10-й подряд. Всего же форвард 11 раз удостаивался подобного звания.

    В уходящем году экс-нападающий «ПСЖ» помог парижскому клубу завоевать титул чемпиона Франции. После чего Ибрагимович покинул команду и летом на правах свободного агента присоединился к «Манчестер Юнайтед», с которым успел стать обладателем Суперкубка Англии.

    Источник: Squawka Football

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    22.11.2016 01:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 ноября 2016, 13:29

      Тот случай, когда уже проще куда-нибудь столкнуть пару лишних наград, чем покупать под них новый шкаф)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 22 ноября 2016, 08:31

      Достоин конечно, но конкуренция слабая в Швеции сейчас

      1
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 22 ноября 2016, 07:41

      Машина

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 22 ноября 2016, 07:15

      Слов нет, достоин..

      0
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      Рейтинг: +18

      Аналитик г.Северск 22 ноября 2016, 05:52

      Верно конкурентов нет
      До такого уровня в Швеции поднимался только в своё время Хенрик Ларссон

      2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Аналитик г.Северск 22 ноября 2016, 09:18

      они вроде как и вместе успели поиграть)

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 22 ноября 2016, 05:00

      Конкурентов-то вообще нет.

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 22 ноября 2016, 04:46

      Поздравляю!!!

      1
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      Рейтинг: +62

      omnikolaev 22 ноября 2016, 01:57

      Гуидетти все ближе подбирается к Златану, в силу возраста последнего, разумеется

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