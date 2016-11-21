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    Бубнов: «Если Еременко виноват, то зачем ЦСКА должен платить зарплату наркоману?»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о двухлетней дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Напомним, финский хавбек был отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, за употребление кокаина.

    «История с Еременко – трагедия для игрока. Если он виноват, то зачем ЦСКА должен платить зарплату наркоману? Но нужно до конца все выяснить. Во-первых, долго выносился вердикт. Во-вторых, сейчас происходит несостыковка. Его агент говорит, что в этом деле закончился только первый тайм и что это личная проблема игрока. А ЦСКА начинает его защищать», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    21.11.2016 21:03
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +264

      dimid 22 ноября 2016, 10:11

      Бубнов как всегда в своём репертуаре.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      бочаров 22 ноября 2016, 04:26

      Эксперт Бубнов ВЫ вроде взрослый чувак правда не адекватен,читай контракт и не завидуй.

      -1
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      Рейтинг: +997

      egrrr 21 ноября 2016, 23:18

      А зачем газета "советский спорт" платит зарплату психу ?

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 ноября 2016, 22:43

      Бубнов аж весь на говно изошёл. Раздухарился! В контракте наверняка есть пункт подходящий к этой ситуации. Зря он игрока с грязью мешает.Жаль у Перетурина не спросили кто Бубену в бубен бил за длинный язык.

      0
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 21 ноября 2016, 22:42

      Дело в том что через 5 дней при разовом употреблении от кокса и следа в организме небудет.тем более с таким сильным метаболизмом как у спортсмена.Значит либо система была ,либо что то тут не так

      -1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 21 ноября 2016, 22:26

      Мне лично жаль не ЦСКА и не Гинера со Слуцким. Жаль, на самом деле игрока как футболиста с таким прекрасным пониманием как и во что он играет. Считаю это большой потерей для тех кто увлечён красотой футбола. Косячат по жизни все. Просто Ромке как то не свезло.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 21 ноября 2016, 22:16

      Тут главный вопрос с кем он закидывался и кто дилер!

      0
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      Рейтинг: +82

      Mi6 21 ноября 2016, 22:04

      Замешано руководство? Почему молчат слуц и гинер?

      -2
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      Рейтинг: +2269

      dyema 21 ноября 2016, 21:43

      А что, ещё платят?
      Тогда я вообще в этой жизни ничего не понимаю!!!
      Подставил команду, нагадил себе самому, ну так и расхлёбывай.
      Или ему кокаин в суп подсыпали?

      1
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik > dyema 22 ноября 2016, 00:05

      Справедливое замечание.

      2
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      Рейтинг: +26

      MAE 21 ноября 2016, 21:39

      Вопрос что,так долго мусоли про кокс,блядь у спортсменов которые что употребивших в 2008 сразу определили,а блядь кокс так долго нужно было определят

      -1
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