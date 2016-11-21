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    Червиченко: «Пока не очень верю в чемпионство «Спартака». «Зенит» выглядит интереснее и имеет состав посильнее»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о шансах московского клуба на чемпионство в РФПЛ в нынешнем сезоне. По его словам, красно-белые, лидирующие в турнирной таблице чемпионата России, уступают преследующему команду «Зениту» по качеству состава и демонстрируемой игре.

    «Пока не очень верю в чемпионство «Спартака». У «Зенита» посильнее состав и сама игра выглядит интереснее. «Спартак» в этом году, безусловно, прибавил. В первую очередь в мобильности, в скорости, в тотальной игре по всему полю. Массимо Каррера добавляет в команду лучшие черты, однако считаю, что этого пока недостаточно для того, чтобы говорить о чемпионстве.

    Три-четыре матча, и вчерашний с «Амкаром» – в том числе, на мой взгляд, были выиграны исключительно за счет везения, а не за счет какого-то тотального превосходства и грамотной игры. Ну, попал Денис Глушаков и попал. По-моему, это второй или третий случай, когда он попадает в ворота и забивает единственный победный мяч. В предыдущих сезонах такие мячи летели метров на пять-десять выше перекладины, и только в этом сезоне они залетают в ворота. Здесь есть элемент везения, которое иногда бывает очень многим, а бывает, что его немного недостает, чтобы достичь заветной цели. Отрыв в три очка не позволяет говорить о том, что «Спартак» уже без пяти минут чемпион, как это многие начали повторять», – сказал Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.11.2016 19:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 22 ноября 2016, 14:28

      Да плевать что он говорит. Собака лает...

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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 22 ноября 2016, 01:29

      Состав Зенита НЕ сильнее, чем у Спартака. Заявляю это от имени всех адекватных болельщиков Зенита. Насчет игры. Игра у нас была интереснее, класснее, чем в Спартаке. Но именно БЫЛА. Когда Жулиано был на пике формы. Даже сейчас убери нынешнего, вымотанного Жулиано, и Зенит превратится в стадо баранов, которых только вести на убой. А Спартак и без Промесса и без Зе Луиша переигрывал Томь в гостях при минус 15.

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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 22 ноября 2016, 00:49

      тем интереснее будет 2-й круг

      1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 21 ноября 2016, 23:26

      Обычная ревность и зависть(при Червиченко, такой игры и близко не было),а если без пристрастия и честно,то игра Спартака выглядит более целостной и интересной и,нет таких перепадов,(т.е.более ровная)как у Зенита.

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      Рейтинг: +678

      Пастырь 21 ноября 2016, 22:31

      Да никто кроме тебя и не ОРЕТ про чемпионство. Все наслаждаются игрой, которую показывает команда, настроем и самоотверженностью игроков, которые делают ВСЕ чтобы выиграть и порадовать болельщиков. А удача приходит к тому кто достоин ее.

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 21 ноября 2016, 22:18

      Червь, ну всяко лучше без тебя, жирная жаба!!!

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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 21 ноября 2016, 21:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да в чемпионство Спартака вообще никто не верит, кроме кучки отмороженных минусеров.

      -5
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      Рейтинг: +675

      life85 21 ноября 2016, 20:30

      Как вообще такой чудак(читать через "м") мог быть президентом такого клуба ???

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 ноября 2016, 20:01

      Задолбал уже скулить.

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